Chegada a Rabat do primeiro voo comercial direto entre Israel e Marrocos

Da parte de Israel, integram a delegação o assessor para a Segurança Nacional, Meir Ben Shabat, e representantes dos Ministérios da Saúde, Turismo, Economia e Finanças.

Os Estados Unidos enviaram também o representante especial para negociações internacionais, Avi Berkowitz, e o diretor da Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional, Adam Boehler.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita Hassan Kaiba disse à agência noticiosa espanhola EFE que a agenda dos responsáveis inclui uma visita ao mausoléu de Mohamed V (avô do atual monarca) e uma receção no palácio, onde serão assinados vários acordos de entendimento entre Marrocos e Israel, em áreas como a agricultura, comércio e tecnologia, além do relativo à abertura de representações diplomáticas.

Kaiba assinalou que apesar das relações entre Israel e Marrocos terem sido suspensas em 2000, a cooperação entre os dois países continuou e várias empresas, nomeadamente agrícolas, operam no país do Magrebe.

Além disse pelo menos 50.000 turistas israelitas visitam Marrocos anualmente.

Israel conta com 700.000 judeus de origem marroquina e em Marrocos vive ainda a maior comunidade judaica do Norte de África.

O anúncio no dia 10 de um acordo de normalização de relações com Marrocos é o quarto entre Israel e países árabes desde agosto, depois dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão.

O presidente cessante norte-americano tem patrocinado a aproximação entre o Estado hebreu e os países árabes e Marrocos obteve como contrapartida o reconhecimento por parte de Donald Trump da sua "soberania" sobre o Saara Ocidental, ex-colónia espanhola que disputa há decénios com os independentistas da Frente Polisário, apoiados pela vizinha e rival Argélia.