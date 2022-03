Chegada de ucranianos aos Paralímpicos "foi um milagre"

“É um milagre termos chegado aqui. Muitos elementos da nossa equipa tiveram dificuldade em escapar das bombas. A solução mais fácil teria sido não vir, mas não podíamos desistir”, afirmou Valeriy Sushkevych, presidente do Comité Paralímpico da Ucrânia.



Sushkevych admitiu não ter conseguido dormir após o anúncio da decisão, entretanto endurecida, do Comité Paralímpico Internacional (IPC) de autorizar a participação dos atletas russos e bielorrussos nos Jogos Pequim2022 sob bandeira neutra.



O presidente do comité ucraniano deixou “um grande obrigado ao IPC” por ter reconsiderado a sanção inicial e ter proibido a participação de russos e bielorrussos na competição, que decorrerá entre sexta-feira e 13 de março.



“Uma superpotência (Rússia) quer destruir o nosso país” disse Valeriy Sushkevych, acrescentando: “A nossa presença nos Jogos tem grande significado, é um sinal de que a Ucrânia está viva e continuará a ser um país”.



O presidente do comité ucraniano afirmou que a viagem até à China foi difícil, lembrando que foi necessário juntar os atletas e material de competição que estavam dispersos em 11 regiões do país.



Valeriy Sushkevych garantiu que os 20 atletas e nove técnicos estão aliviados por terem chegado à China, mas muito preocupados com a situação na Ucrânia, que está a ser alvo de uma ofensiva militar russa.



“Muitos dos nossos atletas estão constantemente agarrados aos telemóveis a acompanhar a situação e a tentarem contactar com familiares. É difícil competir com calma nestas condições”, disse o presidente.