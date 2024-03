Chegou a "Super Terça-feira" às primárias norte-americanas

Foto: CJ Gunther - EPA

Pelos republicanos concorrem Donald Trump e Nikki Haley e pelos democratas o atual presidente Joe Biden repete a candidatura com a concorrência de Dean Phillips.



Estão em disputa os lugares de delegados que vão depois escolher os candidatos à corrida à Casa Branca.



As atenções estão particularmente voltadas para a Carolina do Norte, onde em 2020 Trump venceu Biden pela diferença de um ponto percentual.



Os resultados são conhecidos nos próximos dias, mas tudo indica que em novembro a disputa deverá ser entre Trump e Biden.