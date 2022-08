Cheias. Guterres pede 160 milhões de dólares para o Paquistão

Estima-se que 33 milhões de pessoas foram afetadas pelas "piores inundações em décadas" e mais de 1000 pessoas, principalmente crianças, morreram desde meados de junho, afirmou Jens Laerke, porta-voz do escritório de coordenação humanitária da ONU.







De acordo com uma nota da Organização emitida ontem, "dada a trágica situação enfrentada por milhões" de norte a sul do país, o secretário-geral da ONU "viajará ao Paquistão numa visita de solidariedade, chegando na sexta-feira a Islamabad".





António Guterres visitará "as áreas que sofreram mais impacto por essa catástrofe climática sem precedentes", esclareceu o documento.





Laerke sublinha que pelo menos 500.000 pessoas foram deslocadas devido às inundações e "estão abrigadas em campos de ajuda (…) quase um milhão de casas foram danificadas e mais de 700.000 animais foram perdidos".





Os danos em infraestruturas agravam a situação humanitária com quase 3.500 km de estradas e 150 pontes destruídas, impedindo tanto a fuga das pessoas como compromete a entrega de ajuda aos milhões de pessoas necessitadas.







Matthew Saltmarsh, porta-voz da agência de refugiados da ONU declarou que: "Até agora, entregámos 1,5 milhão de dólares em ajuda, mas muito, muito mais será necessário nas próximas semanas e também a médio prazo, incluindo assistência ao desenvolvimento".





António Guterres apela para se constituir um plano de emergência de 160 milhões de dólares para ajudar o Paquistão que "está inundado de sofrimento".





Os sobreviventes

As fortes chuvas de monção são uma ocorrência anual, mas não nesta escala e as autoridades governamentais dizem que o país está a pagar o preço pelas alterações climáticas globais. Pedem ajuda à comunidade internacional.





A norte do Paquistão a escassez de alimentos com as colheitas destruídas é uma preocupação para a população. Muitos montaram barracas, outros vivem em campos de ajuda humanitária.





"É tão doloroso que não consigo expressar em palavras", diz Rozina, rodeada pelos sete filhos.



Outras duas mulheres que se agarram uma à outra dizem à BBC que estão a viver "num acampamento numa escola. Deus é minha testemunha, não temos dinheiro nenhum".



A sul, em Saeedabad, muitas pessoas vivem numa estrada de cascalho. Foi o lugar onde a água, com a altura de mais de um metro, não chegou.



Banul diz-se feliz pela família estar viva mas os alimentos estão escassos. "Em casa eramos agricultores. Tínhamos algodão, tínhamos milho. Tudo estava pronto - a água veio e agora tudo se foi. Não temos nada, nem comida" descreveu Banul.