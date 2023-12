Cheias na Austrália. Precipitação atingiu níveis sem precedentes

Foto: Nuno Avendano - EPA

As autoridades dizem que esta é a pior tempestade de sempre a atingir a região.



A subida fez estragos e arrastou crocodilos para as cidades. As autoridades pedem à população para que esteja alerta com a possibilidade de mais animais darem à costa.



A previsão é que as chuvas intensas só abrandem a partir de terça-feira.