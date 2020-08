Cheias no Bangladesh provocaram 161 mortos

As zonas rurais são das mais afectadas com a destruição de terrenos agrícolas e com a morte de muitos animais. As monções estão a atingir um terço do país.



Os prejuízos são elevados e levam as autoridades ao limite.



Além de terem de lidar com as consequências das tempestades, enfrentam também a luta contra a Covid-19 que já provocou quase quatro mil mortos e perto de 300 mil infectados.