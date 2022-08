Cheias no Kentucky. Pelo menos 30 mortos e número vai subir

“Sabemos de mais corpos além dos 30 confirmados”, afirmou Andy Beshear. E vem aí mais chuva, anunciou.





“Como se as coisas não estivessem suficientemente difíceis as pessoas vão levar com mais chuva”, referiu o governador acrescentando que há “potencial para uma tempestade grave” para as próximas horas.





A quantidade de chuva que caiu nos últimos dias foi uma das mais significativas jamais registadas no Estado, acrescentou Beshear, sublinhando que as autoridades estão a fazer o que podem para distribuir alimentos e abrigo às populações mais afetadas e apesar da queda de pontes essenciais.







Milhares de pessoas ficaram desalojadas e a reconstrução das infraestruturas perdidas deverá levar anos.

As áreas residenciais e comerciais ainda inundadas estão a ser patrulhadas por barcos a motor em busca de vítimas e sobreviventes.





Os responsáveis alertaram as populações que o número de mortos deverá continuar a subir e que a tempestade prevista irá dificultar os esforços de socorro. O Instituto Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê para a área já inundada a ocorrência de precipitações e de tempestades até terça-feira.

Cheias depois de tornados



Só no Condado de Knott foram reportadas 16 mortes incluindo pelo menos quatro crianças.

Beshear, que decretou o estado de emergência devido às inundações, afirmou no fim de semana que as autoridades deverão “continuar a encontrar corpos nas próximas semanas” à medida que o socorro chega a zonas mais remotas.





As cheias foram o segundo maior desastre a atingir o Kentucky em sete meses, quando uma série de tornados devastou a área ocidental do Estado, provocando pelo menos 8 mortes em finais de dezembro de 2021.





O Presidente Joe Biden declarou sexta-feira a área inundada como local de desastre grave, desbloqueando fundos federais de apoio.







Além de sistemas de drenagem e de esgotos, destruídos na sua maior parte, e das pontes caídas, o estado debate-se com falta de eletricidade devido à queda de inúmeros postos. Só segunda-feira de manhã foram reportadas mais de 15 000 falhas de energia, de acordo com a PowerOutage.US.