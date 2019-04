Chicago elege a primeira mulher afro-americana como mayor

Cristina Sambado - RTP03 Abr, 2019, 18:18 | Mundo

“Enfrentamos movimentos poderosos. Vocês não se limitaram a fazer história, vocês criaram um movimento de mudança”, afirmou Lorry Lighfoot, de 56 anos, durante o seu discurso de vitória, acompanhada pela sua mulher e pela filha de ambas.



Aos apoiantes, Lighfoot prometeu acabar com a corrupção e tornar as ruas da cidade de Chicago novamente seguras. “Podemos e vamos reconstruir Chicago”, frisou.



“Vamos acabar com o eterno ciclo de corrupção desta cidade e nunca mais vamos permitir que os nossos políticos lucrem com posições para as quais foram eleitos”, acrescentou.





Segundo Lorry Lighfoot, “os eleitores estão cansados de corrupção, de investigações federais aos funcionários da cidade, da má conduta da polícia e de uma grande crise orçamental”.







A recém eleita vai ter de gerir aquela que é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Chicago, com 2,7 milhões de habitantes, é considerada uma das cidades com mais disparidades nas condições de vida. A violência armada, intensificada por gangues e pelo tráfico de droga, afeta os bairros mais pobres do sul e oeste, maioritariamente de população negra. Do lado oposto está a zona financeira, as áreas a norte e as zonas na margem do lago Michigan, onde vive a população mais rica e onde mais de 500 pessoas foram assassinadas em 2018.



A segunda mulher mayor de Chicago

Lorry Lighfoot nunca ocupou um cargo político, enquanto Toni Preckwinkle, de 72 anos, foi vereadora da cidade durante quase duas décadas antes de se tornar presidente do conselho de Cook County em 2010.

Jason Van Dyke foi entretanto condenado a prisão pela morte de Laquan McDonald.







A nova mayor defende “uma cidade renascida, onde não interessa a raça ou quem amamos. Podemos ser estranhos uns para os outros, mas nesta cidade somos todos vizinhos”.Chicago junta-se a outras sete cidades, como Atlanta ou Nova Orleães, a eleger uma mulher afro-americana e lésbica como presidente da Câmara.Lorry Lighfoot foi a segunda mulher a ser eleita como mayor de Chicago, no Estado do Illinois. Desde 1837, os eleitores da cidade elegeram apenas um mayor negro e uma mulher.Lorry Lighfoot e Toni Preckwinkle, ambas democratas, afro-americanas e lésbicas, foram à segunda volta depois de conseguirem as melhores votações entre os 14 candidatos nas eleições de fevereiro.Preckwinkle já afirmou que vai dar todo o apoio a Lighfoot. “Não há muito tempo, duas mulheres afroamericanas a disputarem este lugar seria impossível. Embora possa ser verdade que tomámos caminhos diferentes para aqui chegar, esta noite (terça-feira) trata-se de seguir o caminho em frente”.Segundo a Reuters, a segunda volta entre as duas afro-americanas constitui uma raridade nos Estados Undos, onde apenas seis por cento dos presidentes de Câmara nas 200 maiores cidades são mulheres negras.Rahm Emanuel, o anterior mayor, optou por não se candidatar a terceiro mandato dando espaço a candidaturas emergentes. O democrata Rahm Emanuel foi o primeiro chefe de gabinete de Obama na Casa Branca e ficou mal visto perante a população na gestão do caso Laquan McDonald.Laquan McDonald, um adolescente negro de 17 anos, foi assassinado por um polícia branco em 2014. Um vídeo divulgado em 2015 prova que o agente Jason Van Dyke não agiu em legítima defesa o que provocou a raiva da população e levou a várias manifestações ao longo de vários meses.