Chicago. Vídeo mostra polícia a matar a tiro adolescente de 13 anos

Adam Toledo, segundo as imagens, não está armado no momento em que é atingido, apesar do vídeo revelar também os polícias com uma arma encontrada no local do incidente.

A divulgação do vídeo ocorre depois do tiro fatal que matou Duante Wright nos subúrbios de Minneapolis, no passado dia 11 de abril. E numa altura em que se aguarda o resultado do julgamento de Derek Chauvin, o polícia acusado da morte George Floyd em março de 2020.

O vídeo começa com o agente policial a sair do carro no bairro de Little Village, onde vivem maioritariamente mexicanos, e a perseguir a pé Adam Toledo num beco, enquanto outro homem desaparece de vista.O polícia grita: “Polícia! Pare! Pare agora! Mãos! Mãos! Mostre-me as suas mãos!”O adolescente vira-se e levanta as mãos. O polícia grita: “largue a arma” e dispara – 19 segundos depois de ter saído do carro.. O vídeo revela ainda outros policias a iluminar uma arma atrás de uma cerca de madeira após o tiroteio.Segundo os promotores, o adolescente estava acompanhado por Ruben Roman, um homem de 21 anos, que tinha disparado num carro que passava. Foi esse tiroteio que atraiu as autoridades policiais ao local.Roman foi presente a tribunal no sábado acusado de uso de arma ilegal.

“Falhámos com Adam”

Lori Lightfoot apelou também à população para manter a calma.

Pouco depois da divulgação do vídeo, a presidente da câmara de Chicago, Lori Lightfoot, afirmou que as imagens são “insuportáveis”. Acrescentando: “Simplificando, nós falhámos com o Adam”,, acrescentou.

“Apelo a todos os residentes que se preocupam com a cidade que esperem até termos todos os factos. Temos de continuar a enfrentar e não ignorar o facto de que Chicago, tal como muitas outras zonas do país, tem um longo historial de violência, que deixou muitos residentes, principalmente os negros e mestiços num estado permanente de medo e de dor”.



“Vivemos numa cidade traumatizada por uma longa história de violência policial e de má conduta”.



Na noite de quinta-feira, pequenos grupos juntaram-se no centro de Chicago – a terceira maior cidade dos Estados Unidos – num protesto pacífico contra a morte do adolescente.

. “Ouvimos relatos de que estavam previstos mais protestos para hoje, oramos para que, pelo bem da nossa cidade, as pessoas permaneçam pacíficas para honrar a memória de Adam “.Quinta-feira, numa conferência de imprensa, a advogada da família Toledo, Adeena Weiss Ortiz, afirmou que o jovem não estava armado na altura em que foi baleado.No entanto, acrescentou que não estava “100 por cento” segura de que o adolescente não estivesse armado antes., acrescentou.O polícia que disparou contra o adolescente não foi oficialmente acusado. No entanto, foi colocado em funções administrativas enquanto aguarda o resultado do inquérito.