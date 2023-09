António Costa está no Chile para participar nas cerimónias dos 50 anos do golpe que derrubou a democracia chilena.

Ontem já esteve com o Presidente do México, num reunião para explorar as potencialidades do relacionamento económico".



O México é o segundo principal destino das exportações nacionais para a América Latina.



António Costa teve ainda um encontro com empresários portugueses que investiram no mercado chileno.