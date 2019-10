Chile cancela conferência da ONU sobre o ambiente devido a protestos

decidiu ainda cancelar a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) sobre comércio, que estava agendada para meio de novembro e que iria reunir 20 líderes mundiais, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.



A principal responsável das Nações Unidas pelo Clima, Patricia Espinosa, já disse estar a tentar encontrar outro anfitrião que possa acolher a conferência sobre o ambiente.



“Fui hoje informada sobre a decisão do Governo de Chile de não acolher a COP25 devido à difícil situação que o país está a atravessar”, declarou. “Estamos, neste momento, a explorar outras alternativas”.



Já o cancelamento da cimeira sobre o comércio apanhou de surpresa a Administração Trump. Um funcionário da Casa Branca avançou à agência Reuters que Washington apenas teve conhecimento da informação através dos meios de comunicação, não tendo sido informada previamente.

Pelo menos 20 pessoas morreram e sete mil foram detidas desde o início dos protestos em massa no Chile. O comércio chileno também tem sido afetado, registando perdas superiores a 1,4 mil milhões de dólares.



Os protestos foram originados por uma subida no preço dos bilhetes de metro e acabaram por escalar para um movimento nacional contra a situação económica no país.



Apesar de muitos dos protestos serem pacíficos, foram registados vários confrontos com as forças de segurança chilenas.



O Presidente Sebastián Piñera chegou mesmo a declarar o estado de emergência e um horário de recolher obrigatório nas maiores cidades do país, medidas que acabou por retirar no último domingo, por considerar que a violência estava a diminuir.



