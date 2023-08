Chile condena ex-militares a penas até 15 anos por homicídio em 1976

A sentença aumenta as penas pronunciadas em primeira instância contra os seis antigos membros da Direção Nacional de Informações (DINA), a temível polícia política do regime de Pinochet (1973-1990).

Carmelo Soria, militante do Partido Comunista Espanhol, exilado no Chile em 1971, trabalhava para a Comissão Económica para a América Latina, um organismo das Nações Unidas com sede em Santiago do Chile. Soria usou a imunidade diplomática para ajudar vários opositores a refugiarem-se em embaixadas.

Segundo o acórdão do Supremo Tribunal, em 14 de julho de 1976, o diplomata de 54 anos foi raptado por agentes durante uma falsa paragem de trânsito, interrogado e torturado até à morte.

Os autores do crime simularam um acidente de viação provocado pelo consumo de álcool e colocaram nas roupas do cadáver "um bilhete insinuando que era infiel à mulher", adianta-se no acórdão.

Entre os condenados estão Pedro Espinoza Bravo, 91 anos, e Raul Iturriaga Neumann, 85 anos, os principais líderes da DINA, condenados a 15 anos e um dia de prisão. Um terceiro ex-militar, Juan Morales, foi condenado a dez anos e um dia de prisão.

Os três homens já se encontram detidos na penitenciária especial para autores de violações dos direitos humanos em Punta Peuco, nos arredores de Santiago, onde cumprem várias penas longas por outros crimes.

Os outros três condenados, Guillermo Salinas (15 anos e um dia de prisão), René Quilhot e Pablo Belmar (10 anos e um dia de prisão cada), que estão sob fiança, deverão entregar-se nos próximos dias, acrescenta-se na sentença.

Em primeira instância, em 2019, o tribunal decretou penas até seis anos de prisão.

"A 16 de julho de 1976 (dois dias após o homicídio), a minha mãe disse-me que se tratava de um crime político. A 22 de agosto de 2023, a Justiça deu-nos razão", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Carmen Soria, filha do diplomata assassinado, qualificando as sentenças proferidas como "miseráveis".