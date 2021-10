Chile deixa estado de emergência imposto desde março de 2020

Nas últimas 24 horas o país registou 895 casos, o número mais alto em seis semanas.A mudança pode ser vista imediatamente nas principais ruas de Santiago, a capital do país sul-americano, onde as empresas prolongaram o seu horário de abertura, que permaneceu restrito durante toda a emergência.A resolução do executivo chegou na segunda-feira pouco depois de anunciar a reabertura das fronteiras à entrada de estrangeiros vacinados a partir de 1 de outubro, após várias semanas em que se registou uma diminuição significativa dos casos.", disse o presidente chileno, Sebastián Piñera durante o anúncio.Com este novo cenário, não haverá mais quarentenas regionais ou comunitárias em todo o país, embora medidas como o isolamento de positivos, contactos próximos, suspeitos e viajantes sejam mantidas, para além das limitações de capacidade, dependendo da situação epidemiológica.

Até à data, 1,6 milhões de pessoas foram infetadas pelo SRA-CoV-2 no Chile e mais de 45.000 pessoas morreram, incluindo casos confirmados e suspeitos, segundo o Departamento de Estatística e Informação do Ministério da Saúde.