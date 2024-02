Chile impõe estado de exceção após dez mortos em incêndios florestais

Boric anunciou na sexta-feira à noite que declarou o estado de exceção para "ter todos os meios necessários".

"Temos todas as nossas forças mobilizadas para combater os incêndios florestais no centro e sul do país", disse o chefe de Estado, na rede social X (antigo Twitter).

Boric acrescentou que instruiu a ministra do Interior, Carolina Tohá, a convocar hoje o Comité de Gestão de Riscos de Desastres com as autoridades competentes para tratar da situação.

"Temos informações preliminares que indicam que várias pessoas morreram, cerca de dez", anunciou Sofía Gonzáles Cortés, deputada estadual na região de Valparaíso (centro).

Um incêndio com dez frentes ativas ameaça centenas de casas, obrigou à retirada da população de seis localidades no centro do Chile, e poderá atingir as cidades costeiras de Valparaíso e Viña del Mar.

O litoral do país ficou coberto por uma densa nuvem de fumo negro, que chegou a praias a quase 100 quilómetros de distância do centro do incêndio.

O incêndio começou por volta do meio-dia de sexta-feira (17:00 em Lisboa), por motivos ainda desconhecidos, no parque natural do Lago Peñuelas, localizado a cerca de 20 quilómetros dos portos de Valparaíso e Viña del Mar.

As chamas também obrigaram ao encerramento da estrada que liga a capital, Santiago do Chile, a ambas as cidades costeiras, populares destinos turísticos, na sexta-feira, dia em que deveria começar a época de férias de Verão.

As autoridades de Viña del Mar ordenaram hoje a suspensão de um jogo amigável de futebol entre as equipas do Colo Colo e do Independiente del Vale, que estava marcada para terça-feira.

As autoridades tomaram a decisão porque o estádio Sausalito, local do jogo, foi transformado na sede das forças de emergência para enfrentar os incêndios.

As forças do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres chileno, apoiadas por unidades de combate aéreo e bombeiros voluntários, incluindo 30 unidades vindas da capital, estão a tentar controlar as chamas.

Só na região de Valparaíso, o fogo consumiu 480 hectares, de acordo com a CONAF, o escritório florestal nacional do Chile.

"Estes episódios são cada vez mais recorrentes, por isso vemos recordes históricos de temperatura todos os anos", explicou Pablo Lobos Stephani, responsável pela proteção contra incêndios da CONAF, à televisão chilena CNN.

A onda de calor, resultante do fenómeno climático El Niño, atinge atualmente o sul da América Latina, em pleno verão, provocando incêndios florestais, agravados pelo aquecimento global. A onda de calor ameaça Argentina, Paraguai e Brasil nos próximos dias.