Chile já não vai ser anfitrião da conferência da ONU sobre o clima

As manifestações começaram por ser contra o aumento do preço dos bilhetes do metro, mas depressa se alastraram às políticas de austeridade do Governo.



O estado de emergência foi entretanto cancelado e vários ministros substituídos, mas ainda assim os protestos não param.



Mais de sete mil pessoas foram detidas e mais de mil receberam tratamento hospitalar.



O clima de contestação social estende-se também ao Equador, Haiti e Bolívia.