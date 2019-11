Chile. Manifestações e protestos duram há cinco semanas

Até agora, nenhuma medida ou acordo político, conseguiu por fim à violência, e os protestos até se intensificaram.



Manifestantes com máscaras atiraram grandes pedras contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogénio e canhões de água.



Milhares de pessoas voltaram a concentrar-se ao longo do dia na Praça Itália, o epicentro das manifestações em Santiago, na quinta "maior marcha do Chile" desde que começou a onda de protestos.