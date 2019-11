Chile. Polícias acusados de violar direitos humanos durante protestos

As “provas sólidas” reunidas pela ONG incluem “denúncias preocupantes” de uso excessivo da força contra manifestantes e abusos durante a detenção de cidadãos, entre os quais agressões físicas e sexuais.“Os abusos cometidos durante o período de detenção [dos manifestantes] e as graves lesões sofridas por centenas de chilenos ocorreram, em grande parte,”, defende a ONG.O diretor dapara o continente americano, José Miguel Vivanco, que na terça-feira se reuniu com o presidente chileno, Sebastián Piñera, apelou a uma “urgente” reforma policial.De acordo com Vivanco, os autores dos abusos denunciados “não podem sair impunes" e as infrações cometidas "devem ser imediata e rigorosamente investigadas e sancionadas”.

Lesões oculares irreversíveis

Los carabineros en Chile usaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y cometieron graves abusos contra detenidos. La justicia para las víctimas y avanzar con una reforma policial urgente deben ser prioridades. Nuevo informe de @hrw_espanolhttps://t.co/plmyEI7JJH — Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 26, 2019

O relatório damenciona ocom veículos pertencentes às forças policiais.“Outra das acusações mais frequentes refere-se a membros da polícia que obrigaram os detidos – incluindo rapazes e raparigas menores – a despirem-se e fazerem agachamentos nas instalações policiais”, menciona a ONG.De acordo com o Ministério da Saúde do Chile, desde 22 de novembro “os serviços de urgência atenderam 11.564 pessoas feridas” durante as manifestações, sendo que 1.100 dessas pessoas apresentavam lesões moderadas ou graves.O Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile revelou que, sendo que 16 deles perderam a visão de um dos olhos e outros 34 poderão perder a visão total ou parcial.O Ministério Público chileno está neste momento. Uma das vítimas recebeu golpes fatais na rua por parte de polícias, três foram baleadas pelos agentes e outra foi atropelada por um veículo do corpo de fuzileiros.A organizaçãofrisa, porém, que apesar de a maioria dos manifestantes ter atuado de forma pacífica, “alguns grupos” cometeram “graves atos de violência”, entre os quais ataques a polícias e a esquadras ou a queima de bens públicos e privados.De acordo com a ONG,, incluindo cinco que perderam total ou parcialmente a visão.

Governo do Chile reage

A presidência chilena já reagiu às conclusões da. “Este relatório apresenta uma série de antecedentes que, sem dúvida, nos preocupam e que recebemos com dor”, declarou a secretária chilena para os Direitos Humanos., frisou Lorena Recabarren.De acordo com o Governo do Chile, foi o executivo que pediu ao alto comissário dos Direitos Humanos da ONU, àe à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para analisarem a situação que desde meados de outubro ocorre no país.concluiu que os protestos que começaram em outubro refletem “um descontentamento em massa com as profundas deficiências dos serviços públicos e com a desigualdade económica”.