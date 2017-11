Chile recupera na Argentina restos mortais de vítimas de acidente aéreo em 1997

Lusa23 Nov, 2017, 07:23 | Mundo

Em comunicado, a embaixada chilena na Argentina indica que a cerimónia teve lugar em Buenos Aires e foi encabeçada pelo subsecretário da Justiça do Chile, Nicolás Mena.

A avioneta esteve desaparecida quase duas décadas depois de ter deslocado da cidade chilena de Balmaceda e foi encontrada no dia 14 de outubro do ano passado na Patagónia.

No ato participaram ainda o cônsul-geral do Chile na Argentina, Fernando Labra, o diretor do Serviço Médico Legal, Gabriel Zamora, uma perita forense e uma assessora jurídica do Serviço Médico Legal.