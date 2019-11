Chile. Repressão policial volta a tomar conta do país

Há mais de 40 dias que há protestos no Chile. A repressão policial contra os manifestantes voltou a tomar a capital do país. As autoridades usaram canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar a multidão que continua a lutar pelo aumento significativo de salários e melhores condições de vida, nomeadamente do sistema de ensino.