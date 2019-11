Chile. Sede de universidade incendiada durante protestos

O fogo propagou-se à reitoria da Universidade Pedro de Valdivia, situada a poucos metros da Praça Itália, onde milhares de pessoas estiveram a protestar.



Houve novos confrontos com a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e canhões de água.



As manifestações começaram há mais de três semanas, com o anúncio do aumento das tarifas do metro.



O movimento alargou-se e são agora exigidas mudanças na educação, na saúde e no sistema de pensões.