Chile. Violência aumenta entre manifestantes e polícia

A polícia utilizou canhões de água e gás lacrimogéneo. Os manifestantes recorreram a pedras e “cocktail's molotov”.



O retrato das últimas horas traçado pela jornalista Ana Jordão.



Centenas de manifestantes cercaram a sede do Congresso em Santiago do Chile para protestar contra a reforma das pensões e outras medidas anunciadas pelo Presidente, Sebastian Piñera, para tentar conter a crise política e social.



Dentro do parlamento, os deputados começaram a debater o projeto de aumento das pensões, uma das medidas sociais propostas por Piñera.



Na manifestação, convocada pela plataforma Unidade Social, que reúne cerca de 70 organizações sindicais e sociais, ouviram-se palavras de ordem exigindo a revisão da Constituição, uma reforma do sistema de pensões que acabe com as empresas privadas que administram fundos de pensões, as chamadas AFP, ou ainda habitação digna e uma reforma tributária.



Mauricio Gutiérrez, dirigente de um sindicato do setor eletrometalúrgico e mineiro, exigiu a suspensão da reforma das pensões, afirmando que ele "só aprofunda o sistema atual, que está sobrecarregado e fracassado".