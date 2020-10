Chilenos votam na substituição da Constituição da "era" Pinochet

De acordo com os resultados de mais de 99% das mesas de voto, 78,28% votaram a favor de uma nova Constituição e 21,72% contra.



A taxa de participação foi de cerca de 50%, indicou a autoridade eleitoral.



O presidente do Chile, Sebastian Piñera, pediu unidade no país na elaboração da "nova Constituição", numa discurso transmitido pela televisão.



"Até agora, a Constituição tem-nos dividido. A partir de agora, devemos todos trabalhar em conjunto para que a nova Constituição seja uma área de unidade, estabilidade e futuro", disse.



Dezenas de milhares de manifestantes eufóricos reuniram-se em várias praças de Santiago do Chile, incluindo a Plaza Italia, centro dos protestos do ano passado, para celebrar a vitória.



Aos 14,7 milhões de eleitores foi pedido que respondessem a duas perguntas: "Querem uma nova Constituição" e "Que órgão deve redigir a nova Constituição?".



Segundo os resultados de quase todas as mesas de voto, a opção de uma "Convenção Constituinte" composta apenas por cidadãos ganhou 79% dos votos, contra 21% para uma "Convenção Mista" composta por cidadãos e parlamentares.



Até à data, nenhuma tentativa de substituir a Constituição tinha sido bem sucedida. Os constitucionalistas concordaram que o texto foi redigido de tal forma que as franjas conservadoras da sociedade podiam permanecer no poder, mesmo após o fim da ditadura.



A vitória de domingo significa "o abandono definitivo da sombra da ditadura no campo institucional", disse o cientista político da Universidade de Santiago Marcelo Mella.



O projeto da nova Constituição vai ser submetido a referendo em 2022.