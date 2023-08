China acusada de hipocrisia por retaliar após libertação de águas residuais de Fukushima

A China proibiu a importação de marisco do Japão para “proteger a saúde dos consumidores” chineses, após a descarga de um milhão de toneladas de água radioativa, tratada e diluída, da central nuclear de Fukushima Daiichi, no Oceano Pacífico.



De acordo com alguns cientistas, esta medida é questionável porque as próprias centrais nucleares chinesas – como as de Fuqing e Kori - libertam águas residuais com quantidades mais elevadas de trítio do que os encontrados na descarga de Fukushima, avança o jornal britânico The Guardian. Os níveis japoneses de trítio estarão dentro dos limites não prejudiciais à saúde humana.







Na quinta-feira, o Japão deu início a um processo de libertação de águas armazenadas na central nuclear, agora em ruínas, que deverá demorar pelo menos 30 anos. O plano foi aprovado pelo organismo de vigilância atómica da ONU, a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), e pelo Governo japonês, que garantem que as águas são seguras.





Isto depois de terem sido tratadas e diluídas, através de um sistema de filtragem de líquidos que remove a maioria dos elementos radioativos, à exceção do trítio, uma substância mais difícil de separar da água.





Esta sexta-feira, a Tokyo Electric Power (Tepco), empresa que gere a central, afirmou que as primeiras águas residuais libertadas revelaram níveis de radioatividade dentro dos limites de segurança, com base nos testes rápidos de amostras recolhidas.







Sendo a norma nacional de segurança de 60 mil becquerels por litro, um valor muito superior ao encontrado.



"Confirmámos que o valor analisado é igual à concentração calculada e que o valor analisado é inferior a 1.500 becquerels por litro", declarou o porta-voz da Tepco, Keisuke Matsuo.





“Continuaremos a efetuar análises todos os dias durante o próximo mês e, mesmo depois disso, manteremos o nosso esforço de análise", garantiu a empresa que gere a operação.



"Ato extremamente egoísta e irresponsável"

Apesar da preocupação da Tepco e do Governo japonês em “fornecer explicações rápidas e fáceis de compreender” com o objetivo de “dissipar várias preocupações”, confirmou Matsuo, Pequim condenou a libertação de águas para o Oceano Pacífico.







“Existe o risco de contaminação radioativa de segurança alimentar” e trata-se de um “ato extremamente egoísta e irresponsável", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Na quinta-feira, Wang Yi, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, acusou várias vezes o Japão de se ter “transformado num sabotador do sistema ecológico e poluidor do oceano”, distinguindo a comparação com a contaminação da água proveniente das centrais nucleares chinesas, em torno da Rússia e da Coreia do Sul, com base na sua origem.





"São de natureza diferente, provêm de fontes diferentes e requerem diferentes níveis de sofisticação para serem tratadas", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, na quarta-feira.







"Há uma diferença fundamental entre a água contaminada por energia nuclear que entrou em contacto direto com os núcleos dos reatores derretidos na catástrofe nuclear de Fukushima e a água libertada pelas centrais nucleares em funcionamento normal", acrescentou.





O Governo do Japão solicitou o levantamento da proibição imposta pela China ao marisco japonês, através dos canais diplomáticos, segundo a agência noticiosa Kyodo. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou por sua vez aos jornalistas: “Encorajamos vivamente a discussão entre peritos com base em fundamentos científicos”.





Com a deterioração da relação sino-japonesa, o Japão aprovou o maior reforço militar desde a II Guerra Mundial.