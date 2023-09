China adverte parceiros asiáticos para o perigo de uma "nova Guerra Fria"

Os líderes mundiais estão reunidos em Jacarta, entre terça e quinta-feira, para a cimeira anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), num período particularmente difícil para a organização.





Marcado por rivalidades geopolíticas cada vez mais acentuadas na região do Indo-Pacífico, nomeadamente devido aos conflitos no Myanmar e por fortes tensões territoriais com a China.

Durante uma reunião com os líderes do Japão, da Coreia do Sul e da ASEAN, o primeiro-ministro chinês afirmou que “podem surgir divergências e disputas entre países devido a mal-entendidos, interesses divergentes ou interferências externas", mas que os países têm de saber “lidar adequadamente com as diferenças e os litígios".

"Para manter as diferenças sob controlo, o que é essencial agora é não escolher lados, opor-se ao confronto em bloco e evitar uma nova Guerra Fria", defendeu Li Qiang na cimeira ASEAN+3.





A reunião ASEAN+3 é uma das cimeiras sucessivas que decorrem esta quarta-feira na capital indonésia entre os países líderes dos dez Estados membros da organização regional e dos vários países parceiros, uma oportunidade para as grandes potências exercerem pressão sobre o bloco asiático.



Entre os temas de tensão, estão as ambições de Pequim no mar do Sul da China, que reivindica na sua quase totalidade através da recente publicação de um novo "mapa padrão”.





No qual as suas zonas marítimas se sobrepõem às de vários países da ASEAN, o que desencadeou uma onda de reações por parte dos países da Ásia-Pacífico, desde a Índia e a Malásia até ao Vietname e às Filipinas.



Esta quarta-feira está igualmente prevista a Cimeira do Leste Asiático, que contará com a presença de 18 países, entre eles os Estados Unidos, a China, o Japão, a Índia e a Rússia.