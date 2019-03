China afasta ex-chefe da Interpol de cargos públicos e do Partido Comunista

Lusa27 Mar, 2019, 11:04 | Mundo

Meng, que foi eleito presidente da maior organização policial do mundo em 2016, viu o seu mandato de quatro anos interrompido após ser detido sem aviso prévio pelas autoridades chinesas, em setembro passado, durante uma viagem à China.

Ele era também era um dos vice-ministros de Segurança Pública da China.

A Comissão Central de Inspeção e Disciplina do Partido Comunista Chinês (PCC) revelou que uma investigação concluiu que Meng cometeu "graves violações da lei" e falhou em cumprir princípios do partido e implementar decisões do partido.

A mais ampla e persistente campanha anticorrupção na história da China comunista, lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, após ascender ao poder, em 2013, puniu já mais de um milhão e meio de funcionários do PCC.

Além de combater a corrupção, a campanha tem tido como propósito reforçar o controlo ideológico e afastar rivais políticos, com as acusações a altos quadros do regime a incluírem frequentemente "excesso de ambição política" ou "conspiração".

O comunicado do órgão anticorrupção máximo do PCC detalha que Meng abusou do seu poder para satisfazer o "estilo de vida extravagante" da sua família.

Meng "aceitou subornos e é suspeito de infringir a lei", anunciou o ministério chinês de Segurança Pública, em outubro passado.

A escolha de Meng para chefiar a Interpol foi na altura celebrada por Pequim, que tem vindo a reforçar a sua presença em organizações internacionais.

O anúncio de hoje surge depois de, na semana passada, a sua mulher, Grace Meng, ter apelado ao Presidente francês, Emmanuel Macron, que abordasse a detenção do marido com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a visita de Estado a França, que terminou na terça-feira.

Meng perdeu o contacto com a família depois de embarcar num avião para a China em 25 de setembro passado.

Depois de vários dias de silêncio sem que a família recebesse notícias de Meng e face à pressão internacional, a China confirmou a detenção.

Em 21 de novembro, a Assembleia Geral da Interpol decidiu substituir Meng pelo sul-coreano Kim Jong Yang.

A organização recebeu no dia 7 de outubro uma carta de renúncia e uma comunicação de Pequim informando que Meng não seria o delegado da China naquele organismo.