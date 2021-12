China. Alibaba despede mulher que denunciou assédio sexual na empresa

A mulher em questão reportou aos Recursos Humanos da empresa dois casos de alegado assédio sexual cometidos por trabalhadores da Alibaba contra a sua pessoa, mas este setor da empresa ter-se-á recusado a lidar com a acusação.Segundo a mulher, cujo apelido é Zhou,deste ano. Zhou diz ter acordado no seu quarto de hotel com o colega a beijá-la e acusou o cliente de a ter assediado durante um jantar.

Pouco tempo depois, um então vice-presidente da Alibaba foi forçado a renunciar a funções e avançou com um processo de difamação contra a trabalhadora.

A polícia deteve em agosto os dois homens acusados por Zhou, por suspeita de a molestarem e coagirem, mas libertou-os ao fim de 15 dias, que é o período máximo durante o qual indivíduos podem estar detidos sob suspeita. Os procuradores levantaram, entretanto, a queixa contra o funcionário, apesar de este ter sido despedido pela Alibaba.As mulheres dos dois homens que Zhou acusou já vieram a público negar as acusações contra os maridos. A queixosa diz ter enfrentado perseguiçãoe, no mês passado,Segundo a gigante do comércio, a funcionária foi dispensada pore sobre o modo como a empresa lidou com o caso.

Represálias podem aumentar receios das vítimas

O caso é divulgado depois de, no mês passado, a ex-jogadora chinesa de ténis Peng Shuai ter deixado de ser vista em público após acusar um antigo membro do Governo, Zhang Gaoli, de assédio sexual.A acusação da atleta, que tinha sido exposta, foi eliminada e, até hoje, continua a ser censurada a discussão pública sobre a mesma. Ativistas dos direitos das mulheres acreditam que estas represálias podem levar menos mulheres a denunciar este tipo de crimes. disse à agência Associated Press a ativista Zhou Xiaoxuan.A antiga funcionária da Alibaba disse entretanto ao jornal local chinêsque não iria encorajar outras mulheres a falarem sobre os seus casos de assédio, tendo em conta a experiência pela qual passou depois de ela própria o fazer.garantiu, porém, que iria continuar a sua luta. “Acredito que, se existe pelo menos um caso em que uma pessoa foi despedida por reclamar os seus direitos, então”, lamentou.

Tribunais chineses com apenas 83 casos de assédio em dois anos

Desses casos, 77 não partiram de alegadas vítimas de assédio mas sim de empresas ou de alegados abusadores sexuais, que processaram as supostas vítimas. Apenas seis dos casos pertenciam a pessoas que apresentaram queixa de assédio sexual.



Os dados revelam que a maioria das poucas mulheres que denunciaram este tipo de actuações na China durante o movimento #MeToo foi surpreendida com processos de difamação que acabaram por perder em tribunal. Entre elas estão as jornalistas Zou Sicong e He Qian, que em janeiro viram um tribunal determinar que tinham difamado outro colega jornalista.Em 2019, um tribunal determinou queum responsável da organização ambientalista, por o ter acusado de a beijar à força enquanto trabalhavam juntos.Ativistas do #MeToo na China têm apelado a alterações na lei chinesa, incluindo a criação de uma definição para “assédio sexual” no Código Civil. Criticam também que a lei não preveja quaisquer castigos para agressores. Neste momento, essas punições estão nas mãos das autoridades locais e dependem do modo como os tribunais interpretam essas leis e regulamentos.Além disso, muitas empresas excluem dos seus códigos de conduta normas relacionadas com assédio sexual no local de trabalho.Em março,incluindo o Ministério da Educação e o Departamento de Segurança Pública, sobre a prevenção do assédio sexual.