China anuncia sanções contra dois cidadãos dos EUA

O académico Miles Yu e o membro da comissão executiva para a China do Congresso dos Estados Unidos Todd Stein, juntamente com os familiares mais próximos, não poderão entrar em território chinês, disse o ministério chinês num comunicado.Além disso, a partir de hoje, todos os bens de Yu e Stein na China serão bloqueados.Nos últimos anos, Pequim tem aplicado sanções contra funcionários norte-americanos por "ingerência nos assuntos de Hong Kong" ou na sequência de Washington ter feito o mesmo contra líderes do Partido Comunista da China por alegado envolvimento em abusos contra a minoria uigur na região de Xinjiang.No verão, Pequim avançou com sanções contra a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, por "ignorar a preocupação e a forte oposição da China" à viagem que a responsável fez a Taiwan e por "minar a soberania e a integridade territorial" do país asiático.Pequim também decidiu nos últimos meses punir fornecedores norte-americanos pelo papel na venda de ajuda militar a Taiwan.Pequim considera Taiwan parte do território chinês e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.