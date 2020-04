China apela à unidade internacional após críticas de líderes ocidentais

"É imperativo que todos os países se unam para combater a epidemia e vencerem a guerra" contra a Covid-19, afirmou o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, em conferência de imprensa.

"É inútil" discutir sobre os prós e contras dos diferentes sistemas políticos, apontou.

Questionado na quinta-feira sobre se a atuação das autoridades europeias no combate ao surto destacou as vantagens do sistema autoritário chinês, em detrimento das democracias ocidentais, Macron rejeitou comparar países onde a informação flui livremente e os cidadãos podem criticar os seus governos e aqueles onde a verdade é suprimida.

"Não vamos ser assim tão inocentes. Nós não sabemos. Claramente, aconteceram coisas que não sabemos", disse, sobre a gestão da epidemia pela China.

As reservas do chefe de Estado francês ecoam as críticas de Londres e Washington.

O Reino Unido avisou a China, na quinta-feira, de que deveria responder a "perguntas difíceis sobre a forma como o vírus surgiu e por que não foi travado antes".

O Governo norte-americano acusou Pequim de "esconder" a gravidade da epidemia, quando surgiu em Wuhan, no centro da China, e suspendeu a sua contribuição financeira para o funcionamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), acusando a organização de alinhar com as posições chinesas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.