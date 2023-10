China apela aos EUA para que desempenhem "papel construtivo"

O representante chinês pediu também a realização de uma "reunião internacional para a paz".

"Os Estados Unidos devem desempenhar um papel construtivo e responsável, colocando a questão de um acordo político de novo em cima da mesa o mais rapidamente possível", disse Wang Yi a Antony Blinken, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Na mesma nota é referido que "ao lidar com questões internacionais delicadas, os principais países devem aderir aos princípios da objetividade e da justiça, manter a calma e a contenção e tomar a iniciativa de respeitar o direito internacional".

Pequim pediu a realização de uma "reunião internacional de paz o mais rapidamente possível para promover um amplo consenso", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, salientando que "a solução fundamental para a questão palestiniana reside na implementação de uma solução de dois Estados".

O grupo islamita Hamas lançou há uma semana um ataque surpresa contra Israel com milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.