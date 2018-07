Partilhar o artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país Imprimir o artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país Enviar por email o artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país Aumentar a fonte do artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país Diminuir a fonte do artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país Ouvir o artigo China apela aos EUA que impeçam Presidente de Taiwan de fazer escalas no país

Tópicos:

Angeles, Belize, Exteriores, Paraguai, Pequim, Taiwan Tsai Ing,