China apela aos seus cidadãos que abandonem leste do Congo face à violência

A embaixada chinesa em Kinshasa informou, em comunicado, que vários cidadãos chineses foram atacados e sequestrados nas três províncias de Kivu do Sul, Kivu do Norte e Ituri, no mês passado.

A mesma nota apontou que os chineses que residem nas três províncias devem fornecer dados pessoais até 10 de dezembro e fazer planos para partir para áreas mais seguras do Congo.

Aqueles que permanecerem nos distritos de Bunia, Djugu, Beni, Rutshuru, Fizi, Uvira e Mwenga devem partir imediatamente, apontou a embaixada, acrescentando que quem não o fizer "vai ter que arcar com as consequências".

"Pedimos a todos os cidadãos chineses e empresas com investimentos chineses no Congo que prestem muita atenção às condições locais, aumentem a sua consciencialização sobre segurança e preparação para emergências e evitem viagens externas desnecessárias", referiu a embaixada.

Não foram avançados detalhes sobre os incidentes, embora a embaixada tenha relatado, no mês passado, que cinco cidadãos chineses foram sequestrados numa operação de mineração em Kivu do Sul, que faz fronteira com o Ruanda, Burundi e Tanzânia.

A situação de segurança na área é "extremamente complexa e sombria" e há pouca possibilidade de enviar ajuda em caso de ataque ou sequestro, notificou na altura a embaixada.

Não foram fornecidos detalhes sobre os sequestrados.

Vários grupos armados, incluindo as Forças Democráticas pela Libertação do Ruanda, conhecidas pela sigla francesa FDLR, Mai-Mai e M23 competem regularmente pelo controlo dos recursos naturais no leste do Congo.

Apesar do perigo, as empresas chinesas abriram operações no Congo e em outros estados africanos instáveis, na busca de cobalto e outros minerais e recursos raros.

Os trabalhadores chineses também foram vítimas de sequestros e ataques no Paquistão e em outros países com insurgências ativas.

A segurança foi um tema importante na reunião na segunda-feira em Dacar, entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, e o seu homólogo congolês, Christophe Lutundula, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

O Governo da China e o Partido Comunista Chinês "atribuem grande importância à segurança das empresas chinesas e dos cidadãos chineses no exterior, e o lado chinês está extremamente preocupado com os recentes crimes graves de sequestro e assassinato dos seus cidadãos na RDC", disse Wang, usando a sigla para República Democrática do Congo.

Wang instou o Congo a garantir a libertação dos sequestrados e a criar um "ambiente seguro e estável para a cooperação bilateral".

No início desta semana, o Uganda disse que lançou ataques aéreos e de artilharia conjuntos com as forças congolesas contra os campos do grupo rebelde extremista das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) no leste do Congo.

O Presidente do Congo, Felix Tshisekedi, autorizou as tropas do Uganda a entrar no Congo para ajudar a combater o grupo rebelde culpado pelos ataques no leste do Congo que mataram mais de 1.000 pessoas nos últimos anos.

Os ataques tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, com a violência a espalhar-se pela fronteira.

Pelo menos quatro civis foram mortos há menos de duas semanas na capital do Uganda, quando homens-bomba detonaram explosivos em dois locais. O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelas explosões.

As autoridades do Uganda culparam o ADF, que é aliado do Estado Islâmico desde 2019. O ADF foi estabelecido no início da década de 1990 no Uganda.

Posteriormente, os militares do país forçaram os rebeldes a entrar no Congo oriental, onde muitos grupos rebeldes podem operar porque o governo central limitou o controlo sobre o país.