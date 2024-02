China apreendeu quase 26 toneladas de droga em 2023

De acordo com um relatório do ministério da Segurança Pública divulgado na noite de quarta-feira, as forças policiais investigaram mais de 200 casos de fabrico de droga no ano passado e apreenderam mais de 740 toneladas de materiais utilizados para o efeito.

Destacam-se as operações na província de Yunnan, que faz fronteira com o Myanmar (antiga Birmânia), o Laos e o Vietname, onde foram registados cerca de 2.900 casos de tráfico de droga transfronteiriço e confiscadas 12,2 toneladas de substâncias ilícitas.

O ministério informou ainda que dez novas drogas - estupefacientes e psicotrópicos - foram adicionadas à lista de substâncias controladas do país em 2023.

A China considera que tem o "sistema de controlo de drogas mais rigoroso do mundo" e o maior número de substâncias proibidas. O tráfico de droga em grande escala é um crime punível com pena de morte no país.