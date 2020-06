China aprova polémica lei de segurança nacional de Hong Kong

A legislação poderá entrar em vigor já amanhã, quando se assinalar a transferência de Hong Kong da soberania britânica para a chinesa.



Para os movimentos pró-democracia do território, esta lei pretende silenciar e reprimir os críticos do governo chinês.



A comunidade internacional critica duramente esta legislação argumentando que ataca violentamente os direitos humanos e as liberdades de Hong Kong.



A chefe do executivo de Hong Kong já defendeu a nova lei.