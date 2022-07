China. Autoridades arrombam casas à procura de casos de covid-19

O incidente aconteceu a 10 de julho, após várias pessoas que vivem num complexo de apartamentos na cidade de Guangzhou terem testado positivo à covid-19.





Em nome da política rigorosa de zero covid que vigora na China, as autoridades arrombaram e invadiram pelo menos 84 habitações, invocando o argumento de haver pessoas escondidas que assim procurariam escapar à transferência para centro de confinamento, avançou a comunicação social estatal.







De acordo com o jornal Global Times, os residentes infetados foram transferidos para uma instalação centralizada, mas "alguns contatos próximos foram encontrados escondidos em suas casas", levando as buscas a abrangerem outras habitações para encontrar mais "residentes ocultos". As portas foram posteriormente seladas.







Rede Phoenix News. Imagem partilhada na plataforma social Sina Weibo







O governo do distrito de Liwan já veio pedir desculpas pelos danos a dezenas de fechaduras e invasão das casas. Descreveu o comportamento dos funcionários como "primário e violento", observando que os arrombamentos "se desviaram das regras que regem a prevenção de epidemias".



As autoridades asseguraram que haverá uma investigação a "pessoas relevantes", que poderão serão punidas. Informaram ainda que os afetados pelos arrombamentos serão indemnizados pelos danos. Ira nas redes sociais: "Um pedido de desculpas não é suficiente"





Rede Phoenix News. Imagem partilhada na plataforma social Sina Weibo



Quando as imagens dos arrombamentos começaram a circular nas redes sociais, nomeadamente na Sina Weibo, gerou-se uma onda de protestos e indignação na esfera pública.Os utilizadores da popular rede social comentaram a notícia e chamaram ao controlo epidémico um incidente, escrevendo que tal "e acusando mesmo as autoridades de ilegalidade ", perguntou um subscritor da rede. ", realçou outro.





A China mantém mais de mil comunidades confinadas para controlar surtos associados às subvariantes Ómicron altamente transmissíveis. A cidade de Xangai tem sido exemplo mais conhecido.







De acordo com a Al Jazzera, já foram documentados diversos casos de polícias e profissionais de saúde a invadir casas na China em nome de medidas sanitárias. Além de portas arrombadas e moradores ameaçados de punição, mesmo quando testaram negativo para a covid-19, as autoridades exigiram chaves para trancar os moradores nos prádios onde foram detetados casos e foram erguidas barreiras de aço nas ruas e colocadas barras de ferro soldadas nas portas, para impedir qualquer circulação.





A Comissão Nacional de Saúde anunciou na terça-feira 699 novos casos de transmissão doméstica detetados nas 24 horas anteriores. A maioria dos casos é assintomática.