China autoriza voo que vai trazer portugueses de Wuhan

Esta manhã, em declarações à Antena 1, o ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmava que se tratava de uma "operação complexa no quadro da concertação da União Europeia" com uma "coordenação ainda mais complexa com as autoridades chinesas, estando a cidade em quarentena".Dizia então Augusto Santos Silva que os cidadãos portugueses, e outros cidadãos europeus que vão ser retirados pelo A380, só podiam sair "com autorização das autoridades de saúde pública e administrativas da China".O que ainda não tinha acontecido. Por essa razão, o A380 que saiu ontem de Beja está ainda parado em Paris, onde fez uma escala prevista.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, enviado ao início desta tarde, "o processo de autorização (...) já está concluído".





Desta forma, o "voo será realizado logo que respeitados os devidos procedimentos técnicos e regulamentares".







Em Wuhan estão retidos 17 portugueses.