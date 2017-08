China avisa que a situação na Coreia do Norte não é um "jogo de computador"

Alexandre Brito - RTP 31 Ago, 2017, 09:25 / atualizado em 31 Ago, 2017, 09:52 | Mundo

Japão e Estados Unidos da América continuam a pressionar no seio das Nações Unidas para que sejam aprovadas mais sanções à Coreia do Norte. Ainda hoje, também a Austrália, apelou à China para que deixe de fornecer combustível à Coreia do Norte de forma a travar a escalada de tensão provocada pelos ensaios nucleares e de mísseis balísticos.



Em resposta, a porta-voz chinesa dos Negócios Estrangeiros afirmou que é "lamentável" que alguns países apenas apliquem as sanções e esqueçam a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para abertura ao diálogo com o regime norte-coreano.

Jogos de guerra

Num momento de alta tensão na península coreana, os EUA, em conjunto com a Coreia do Sul, ainda esta quinta-feira realizaram um exercício militar com dois bombardeiros nucleares. De acordo com a agência de notícias sul-coreana, nesta operação participaram também vários caças e quatro aviões furtivos F-35B.



Os dois países terminam por estes dias os "jogos de guerra" anuais na região.



Os exercícios militares, que envolvem milhares de tropas da Coreia do Sul e dos EUA, funcionam muito à volta de simulações por computador de cenários de guerra, apesar de, este ano, devido tensão com a Coreia do Norte, ter sido bem mais visível a demonstração de força real.