China com 46 novos casos, valor diário mais alto em mais de um mês

O país asiático registou 11 casos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados, cinco na região da Mongólia Interior, três na província de Cantão, e um também em Fujian, Shandong e Tianjin.

Urumqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, detetou um surto há mais de uma semana, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos por contágio local na China.

Xinjiang implementou medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e iniciou uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.

Em Dalian, cidade portuária no nordeste do país, as autoridades declararam "estado de guerra", para evitarem novo surto do coronavírus.

As autoridades ordenaram o encerramento de mercados de frutos do mar, após terem detetado os primeiros casos numa fábrica de processamento, segundo o jornal estatal Global Times.

Para impedir que o aglomerado de casos dê origem a um novo surto, o governo local tomou várias medidas, incluindo exigir testes de ácido nucleico a quem usar a linha 3 do metropolitano local, que passa pela planta de processamento afetada.

O governo local ordenou ainda o encerramento de jardins de infância e exigiu a "desinfeção generalizada" de centros comerciais e mercados.

As autoridades de saúde acrescentaram que, até à meia-noite (17:00 de sábado em Lisboa), tiveram alta 19 pacientes, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 288.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China registou 83.784 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).