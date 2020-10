China condena ataques do Governo norte-americano ao Instituto Confúcio

A administração de Donald Trump pediu na semana passada às escolas e universidades que repensem os seus laços com os institutos, associando-os à "influência maligna" da China.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, contestou as críticas de Washington e acusou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e os políticos norte-americanos de agirem com base em "preconceito ideológico e interesses políticos pessoais, minando deliberadamente os intercâmbios na cultura e no ensino e a cooperação entre os dois países".

Os políticos norte-americanos deveriam "abandonar a mentalidade da Guerra Fria e o pensamento dos vencedores e vencidos (...) e parar de politizar programas relacionados com o intercâmbio no ensino", disse Zhao.

Em conferência de imprensa, o porta-voz acusou Washington de "obstruir os intercâmbios culturais entre os dois lados e prejudicar a confiança mútua e a cooperação entre a China e os EUA".

Os Institutos Confúcio estabelecem operação diretamente nas escolas e `campus` universitários. Em Portugal, o Instituto Confúcio, garante cursos livres de mandarim em cinco universidades portuguesas - Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Minho.

Numa carta enviada às universidades e funcionários públicos do ensino, o Departamento de Estado e o Departamento de Educação disseram que o programa dá ao Partido Comunista da China uma posição no território norte-americano e ameaça a liberdade de expressão.

Os estabelecimentos de ensino foram aconselhados a examinarem as atividades do programa e a "tomarem medidas para protegerem os seus ambientes de ensino".

Mais de 60 universidades norte-americanas hospedam Institutos Confúcio por meio de parcerias com o Hanban, que está sob tutela do Ministério de Educação da China.

A China fornece professores e livros didáticos e normalmente divide os custos dos programas com a universidade.

O IC também dá aulas de chinês em cerca de 500 turmas do ensino fundamental e médio nos Estados Unidos.

Na carta enviada pelo governo federal norte-americano, as autoridades chamaram a atenção para a nova lei de segurança nacional imposta pela China em Hong Kong, que críticos dizem restringir a liberdade de expressão e outras liberdades.

As cartas citam relatórios recentes de que alguns professores universitários estão a permitir que os alunos chineses nos EUA optem por não participar de discussões sobre política chinesa, face ao receio de que possam ter problemas no regresso à China.

Estes temores são "bem justificados", disseram as autoridades, acrescentando que pelo menos um estudante da China foi preso recentemente pelas autoridades chinesas por causa de mensagens difundidas na rede social Twitter quando estudava numa universidade norte-americana.

Outros países têm encerrado laços com os institutos, incluindo o Canadá, Austrália ou Suécia.