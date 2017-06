China condena ex-chefe das estatísticas a prisão perpétua por corrupção

Lusa 01 Jun, 2017, 07:51 | Mundo

A sentença foi anunciada pelo Tribunal Popular Intermédio de Zhangjiakou, que ordenou o confisco de todos os bens de Wang e a sua privação de direitos políticos para sempre.

O tribunal considerou Wang, 52 anos, culpado por aceitar subornos no valor de mais de 153 milhões de yuan (19,9 milhões de euros) durante os diferentes cargos que ocupou na Administração Estatal dos Impostos, Ministério das Finanças, governo provincial de Heilongjiang e no GNE.

A investigação contra Wang foi anunciada em janeiro de 2016, uma semana depois de este ter anunciado, em conferência de imprensa, os dados referentes ao crescimento da economia chinesa no ano anterior.

Em agosto passado foi expulso do Partido Comunista Chinês (PCC).

A Comissão Central de Disciplina e Inspeção do PCC acusa-o de "falta absoluta de convicções políticas", de se "envolver regularmente em atividades supersticiosas", ou "fazer discursos contra os princípios do PCC".

Wang é um funcionário na "bancarrota moral", considerou o órgão máximo anticorrupção do PCC, acusando-o de frequentar hotéis e locais de luxo e de usar a sua posição para obter dinheiro e favores sexuais, "de forma insaciável".

Segundo a Xinhua, Wang recebeu uma sentença "benévola", por ter cooperado com as investigações, entregue os ganhos obtidos ilegalmente e admitido os seus crimes.

Na quarta-feira, foram anunciadas as penas de vários casos de corrupção envolvendo figuras proeminentes na China, como a sentença a seis anos de prisão de Chang Xiaobing, o ex-presidente das estatais China Telecom e China Unicom, também acusado de receber subornos.

O antigo vice-governador da província de Sichuan, centro do país, Li Chengyun, foi condenado a dez anos de prisão acusado do mesmo crime.

Lu Ziyue, presidente da câmara da cidade portuária de Ningbo, foi também condenado a prisão perpétua por receber subornos.

Após ascender ao poder, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção, hoje considerada a mais persistente e ampla na história da China comunista, e que resultou já na punição de um milhão de membros do partido.

Os alvos incluíram oficiais menores, a que Xi se refere como "moscas", mas também mais de uma centena de "tigres" - altos quadros do partido, com a categoria de vice-ministro ou superior.

Os dois casos mais mediáticos envolveram a prisão do antigo chefe da Segurança Zhou Yongkang e do ex-diretor do Comité Central do PCC e adjunto do antigo presidente Hu Jintao, Ling Jihua.