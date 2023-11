China considera Biden irresponsável por voltar a chamar ditador a Xi Jinping

"Esta declaração é extremamente errada e um ato político irresponsável. A China opõe-se firmemente", disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, em conferência de imprensa.

Biden reiterou na quarta-feira que Xi é um ditador, durante uma conferência de imprensa, depois de ter reunido com o homólogo chinês, durante mais de quatro horas, numa mansão conhecida como `Filoli`, a cerca de 40 quilómetros do centro de São Francisco e à margem do Fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

"É preciso notar que há sempre pessoas com segundas intenções que tentam instigar e minar as relações entre a China e os EUA", acrescentou.

De acordo com Mao, "essas pessoas estão bem cientes de quem está a tentar danificar as relações sino-americanas" e sublinhou que "não terão sucesso".

As observações de Biden foram feitas em resposta a um repórter que lhe perguntou se ainda considera Xi um ditador. O líder dos EUA respondeu: "bem, olha, ele é".

Numa angariação de fundos para a sua campanha para as eleições de 2024, em junho passado, Biden começou por chamar "ditador" a Xi, o que causou grande desconforto em Pequim.

Num outro evento de angariação de fundos, na terça-feira, em São Francisco, e na véspera do encontro, o líder norte-americano disse que a China tem "problemas sérios", sem especificar exatamente a que se referia.

Os dois líderes devem voltar a encontrar-se esta semana no segmento de alto nível da cimeira da APEC, que decorre até sexta-feira em São Francisco e na qual participam também os presidentes do México, Chile, Colômbia e Vietname, bem como os primeiros-ministros do Canadá, Austrália e Japão, entre outros.