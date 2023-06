China critica Japão de libertar no mar água contaminada por energia nuclear

"É um ato extremamente irresponsável (...), causará danos sem fim" e "constitui uma violação das suas obrigações ao abrigo do direito internacional", afirmou Liu Xianfa, em comunicado enviado na quarta-feira.

"É preciso salientar que o oceano não é um caixote do lixo para o Japão e que o Oceano Pacífico não é um esgoto", acrescentou, salientando que terá "efeitos transfronteiriços e, de acordo com a informação disponível, prevê-se que dure até 30 anos".

O comissário lembrou que, "de acordo com a Agência Alemã de Investigação Científica Marinha, a costa de Fukushima tem algumas das correntes mais fortes do mundo e, no prazo de 57 dias a contar da data da descarga, o material radioativo ter-se-á espalhado pela maior parte do Oceano Pacífico e, em 10 anos, pelas águas globais".

Por outro lado, frisou, "os peritos nucleares da Greenpeace salientam também que o carbono 14 contido nas águas residuais nucleares japonesas será perigoso durante milhares de anos e poderá causar danos genéticos".

Contudo, num relatório efetuado pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), divulgado a 31 de maio, concluiu-se que a Tokyo Electric Power Company (TEPCO) do Japão, o operador da central nuclear de Fukushima Daiichi, "demonstrou as suas capacidades para efetuar medições exatas e precisas dos radionuclídeos presentes na água tratada armazenada no local".

A AIEA "divulgou as conclusões no seu último relatório sobre o trabalho independente de amostragem e análise no âmbito da revisão em curso para avaliar os aspetos relacionados com a segurança do plano do Japão para libertar no mar a água tratada da central nuclear de Fukushima Daiichi", pode ler-se no "site" da agência.

O governo japonês afirma que as águas residuais, atualmente armazenadas em cerca de mil tanques na central, têm de ser removidas para evitar fugas acidentais e para dar lugar à desativação da central.

As autoridades garantem que a água tratada, ainda que ligeiramente radioativa, será diluída para níveis mais seguros do que os padrões internacionais e será libertada gradualmente no oceano ao longo de décadas, tornando-se inofensiva para as pessoas e para a vida marinha.