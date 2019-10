China denuncia aplicação da Apple que "protege os manifestantes" em Hong Kong

RTP09 Out, 2019, 18:35 | Mundo

A aplicação em causa chama-se HKmap.live, que aponta as coordenadas das forças policiais em Hong Kong. Os pontos que se encontram destacados no mapa vão sendo atualizados conforme os relatos de incidentes dos vários utilizadores, permitindo que os manifestantes consigam evitar a polícia.



Sem especificar o nome, o Diário do Povo explica que a aplicação – que também tem uma versão disponível para o sistema Android – permite que “os manifestantes em Hong Kong cometam crimes enquanto escapam livremente à prisão”.



No editorial, o jornal chinês argumenta ainda que “permitir que a aplicação ‘venenosa’ prolifere é uma traição aos sentimentos do povo chinês” e sublinha que "a Apple entrou nisto por conta própria e misturou negócios com política e atividade comercial com atividades ilegais". A HKmap.live é já a aplicação mais popular na categoria de viagens na IOS App Store em Hong Kong.



Questionando quais as intenções da empresa norte-americana, o jornal comunista chinês defende que a Apple se tornou “cúmplice” dos protestos que têm invadido a antiga colónia britânica, na medida em que “protege e apoia descaradamente os manifestantes”.



"Esta imprudência causará muitos problemas à Apple", afirmou o Diário do Povo. "A Apple precisa de refletir profundamente", acrescentou.



A Apple tornou-se, assim, a mais recente empresa a ser criticada pela imprensa oficial chinesa no âmbito dos protestos em Hong Kong.



Pequim já pressionou empresas como a companhia aérea Cathay Pacific Airways de Hong Kong e a liga profissional norte-americana de basquetebol a tomarem posições pró-governo.



Os protestos em Hong Kong já se prolongam há quatro meses, naquela que é já a pior crise na história da região semiautónoma desde que o território passou para a soberania da China, há 21 anos.



Na origem da contestação está uma polémica proposta de emendas à lei da extradição, já retirada formalmente pelo governo de Hong Kong.





Contudo, os manifestantes continuam a exigir que o governo responda a quatro outras reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e, finalmente, a demissão da chefe de Governo e consequente eleição por sufrágio universal.