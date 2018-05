China desvaloriza críticas dos EUA às suas exigências nas referências a Taiwan

Lusa07 Mai, 2018, 07:44 | Mundo

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que "independentemente do que os Estados Unidos dizem, isso nunca mudará o facto objetivo de que existe apenas uma só China, e que as regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan são parte inalienável do território chinês".

"As empresas estrangeiras a operar na China devem respeitar a soberania e integridade territorial da China, cumprir a lei chinesa e respeitar os sentimentos do povo chinês", afirmou em comunicado Geng Shuang, porta-voz do ministério.

Pequim tem adotado uma postura mais assertiva nas suas proclamações sobre Taiwan, que funciona como uma entidade política soberana desde que o antigo Governo nacionalista (Kuomintang) se refugiou na ilha, depois de a guerra civil chinesa ter acabado, com a vitória do Partido Comunista da China (PCC), em 1949.

Companhias aéreas norte-americanas e a empresa têxtil espanhola Zara foram forçadas a pedir desculpa à China por se referirem a Taiwan como um país nos seus portais eletrónicos ou em publicidade.

Este fim-de-semana, a Casa Branca condenou os esforços chineses em controlar a forma como as companhias aéreas norte-americanas se referem a Taiwan, Hong Kong e Macau.

O Governo norte-americano classificou a postura chinesa como "absurdo orwelliano".

Sarah Huckabee Sanders, porta-voz da Casa Branca, afirmou em comunicado que o Presidente norte-americano, Donald Trump, vai "apoiar os americanos que resistem aos esforços do Partido Comunista Chinês em impor as suas noções de politicamente correto às empresas e cidadãos norte-americanos".

Segundo a Casa Branca, a Administração de Aviação Civil da China pediu uma alteração, nas referências a Taiwan, a 36 companhias aéreas estrangeiras.

"Trata-se de um absurdo orwelliano e parte de uma tendência crescente do Partido Comunista Chinês de impor as suas visões políticas aos cidadãos e às empresas americanos", afirmou Sanders.

A porta-voz disse que a Administração de Donald Trump apelou à China para que "pare de ameaçar e coagir as companhias aéreas e cidadãos norte-americanos".

O comunicado da Casa Branca surge depois de uma delegação norte-americana, liderada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ter regressado de Pequim, onde na semana passada reuniu com as autoridades chinesas para encontrar uma solução para as crescentes disputas comerciais entre as duas potências.

Também o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, falou este fim-de-semana por telefone com Yang Jiechi, membro do Politburo do PCC, que "afirmou a importância de uma relação bilateral construtiva e orientada para resultados".