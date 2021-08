China deteta 28 novos casos, seis por contágio local

As autoridades contabilizaram ainda 22 casos em viajantes oriundos do exterior nos municípios de Xangai (leste), Pequim (norte) e Tianjin (norte) e nas províncias de Yunnan (sudoeste), Fujian (sudeste), Guangdong (sudeste) e Hubei (centro).

As autoridades de saúde também diagnosticaram 17 infeções assintomáticas, todas importadas, embora Pequim não as conte como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.

A Comissão de Saúde da China indicou que 69 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a fixar-se em 1.887, incluindo 62 em estado grave.

O país somou 94.500 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.370.427 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,84 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.584 pessoas e foram registados 1.006.588 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.