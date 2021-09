China deteta 62 novos casos locais, quase todos na província de Fujian

Entre os casos locais, apenas um foi contabilizado fora de Fujian, na província de Yunnan, no sudoeste da China.

Os restantes 22 casos positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul), Guangdong (sudeste), Henan (centro) e Zhejiang (leste).

A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite local, 45 pacientes tiveram alta, com o número total de infetados ativos na China continental a subir para 916, incluindo cinco em estado grave.

A mesma fonte adiantou que o país somou 95.577 casos e 4.636 mortos desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.656.833 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,31 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.888 pessoas e foram contabilizados 1.059.409 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.