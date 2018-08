China deverá enviar militares para apoiar combate ao terrorismo no Afeganistão

Lusa29 Ago, 2018, 07:33 | Mundo

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, a operação visa apoiar as forças afegãs no combate ao terrorismo.

Com 350 quilómetros de extensão, o estreito corredor Wakhan liga a província de Badakhshan, no norte do Afeganistão, à região autónoma do Xinjiang, noroeste do país.

O jornal lembra que esta é a primeira vez na história moderna que a China terá uma presença militar no Afeganistão, um país "cada vez mais importante para a própria segurança chinesa".

Pequim abriu, no ano passado, a sua primeira base militar no estrangeiro, em Djibuti, no Corno de África. As autoridades chinesas descrevem a infraestrutura como um posto militar logístico, que visa reabastecer embarcações chinesas em operações de paz e missões humanitárias no Oceano Índico.

Em 2009, a capital do Xinjiang, Urumqi, foi palco dos mais violentos conflitos étnicos registados nas últimas décadas na China, entre a minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigur e a maioria han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.