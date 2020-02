China diminui tarifas sobre mercadorias dos EUA para metade

Artigos marinhos, aves, soja, lâmpadas de tungsténio e alguns aviões são exemplos de bens que a China tenciona diminuir. A proposta vai ser implementada a 14 de fevereiro e as autoridades chinesas supõem que alguns produtos irão sofrer uma redução de dez para cinco por cento e de cinco para 2,5 por cento. A comissão dos Direitos Alfandegários do Governo Chinês afirma que a medida tem o intuito de “levar a um desenvolvimento saudável e estável das relações económicas e comerciais com os norte-americanos”.





Até ao mês passado, os dois países encontravam-se em guerra comercial. Um acordo foi assinado por ambos, de modo a dar tréguas ao conflito. Num dos pontos acordados, a China responsabiliza-se a importar bens à América, durante dois anos, no valor de 200 mil milhões de dólares.



Este último anúncio chinês para encurtar as tarifas é visto como uma primeira resposta ao acordo. Os Estados Unidos também irão retirar algumas tarifas impostas sobre alguns produtos chineses.



O conselheiro económico norte-americano Larry Kudlow aponta o coronavírus como a principal causa da paralisação da economia chinesa e afirma também que o surto pode atrasar a compra de produtos dos Estados Unidos.

A economia Chinesa encontra-se sob um clima de pressão, maior do que o habitual. As consequências do surto parecem ameaçar todas as áreas da sociedade chinesa, pelo que a economia não é exceção.



As restrições impostas à circulação de pessoas, não só em Wuhan mas em todo país, impedem que sejam realizados negócios fulcrais à economia. A distribuição de mercadorias à população também é restringida e cada vez mais escassa.



O medo de contrair o vírus é motivo para que muitas pessoas deixem de se deslocar a lugares que os deixem expostos ao surto. Serviços como a restauração, lazer e hotelaria encontram-se em estagnação total pelo que não estimulam a economia do país.



O cancelamento das festividades referentes ao Ano Novo Chinês, de modo a evitar mais infetados, atrasou de forma significativa o retorno ao ativo de várias empresas.



Este atraso na produção e venda de mercadorias irá, a longo prazo, levar a problemas económicos graves e a sua regularização bastante difícil.



