China dispõe-se a mediar conflito israelo-palestiniano

O chefe da diplomacia chinesa desenvolveu conversações, via telefone, separadamente, com diplomatas israelitas e palestinianos.





De acordo com declarações publicadas pelo Ministério das Relações Exteriores da China, Pequim pretende ter um papel construtivo na promoção da paz na região.





“A China encoraja tanto Israel quanto a Palestina a mostrar coragem política e tomar medidas para retomar as negociações de paz e a China está pronta para facilitar isso”, noticiou a Xinhua, citando Qin durante a conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen.



Por sua vez, durante o telefonema com o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestiniana, Riyad Al-Maliki, Qin terá dito que Pequim apoia que sejam rapidamente retomadas as negociações.





Junto dos diplomatas das duas nações, Quin também terá enfatizado o entendimento de que a construção da paz passa pela implementação de uma, informou a Xinhua.

Tentáculos chineses no discurso da paz

Durante o mês de março, os períodos religiosos do Ramadão e da Páscoa elevaram a tensão entre as comunidades palestinianas e israelitas. O ministro chinês pediu a ambas as partes que mantenham a calma, exerçam moderação e evitem quaisquer declarações ou ações provocatórias. A própria Arábia Saudita, com quem Israel espera normalizar as relações diplomáticas, destacou que o “ataque” de Israel à mesquita de al-Aqsa "minou os esforços de paz".







Qin terá dito a Eli Cohen que a China está “preocupada com a atual tensão entre Israel e os palestinianos e a principal prioridade é agora controlar a situação e evitar que o conflito se agrave ou até mesmo fique fora de controlo”.

A partir de março deste ano, o braço diplomático chinês procurou também estender-se ao Irão e à Arábia Saudita, rivais de longa data na região - Pequim propõe-se igualmente promover uma reaproximação entre os dois regimes islâmicos.







“A Arábia Saudita e o Irão recentemente restauraram as relações diplomáticas por meio do diálogo, dando um bom exemplo de superação de diferenças por meio de conversações”, assinalou Qin.





Outra das frentes diplomáticas chinesas é a guerra na Ucrânia. Pequim apresentou um plano para o fim do conflito, mas este foi largamente rejeitado pelas chancelarias ocidentais.



Após conversações entre os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, Pequim instou todas as partes a evitarem uma escalada nuclear. Todavia, o plano de paz não incluia qualquer referência a uma retirada russa o território ucraniano.