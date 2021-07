China e Coreia do Norte apostam no reforço da cooperação

Pequim é há muito tempo o maior apoiante económico e aliado diplomático da Coreia do Norte. A relação foi herdada da Guerra da Coreia (1950-1953), quando Mao Tse-Tung enviou milhões de "voluntários" para combater a força das Nações Unidas liderada por Washington.



A 11 de Julho de 1961, os dois países assinaram um tratado de amizade, cooperação e assistência mútua, com Mao a dizer que os dois aliados eram tão próximos como "lábios e dentes".



As relações têm evoluído ao longo das décadas, marcadas em particular pelas ambições cada vez mais fortes da Coreia do Norte em matéria de armas nucleares.



"Apesar da complexidade sem precedentes da situação internacional nos últimos anos, a camaradagem confiante e a amizade militante entre a RPDC e a China está a tornar-se cada dia mais forte", escreveu o líder norte-coreano, Kim Jong-un, numa mensagem a Xi Jinping.



De acordo com a agência noticiosa oficial da KCNA, o líder norte-coreano salientou a importância do tratado para "assegurar a paz e a estabilidade na Ásia e no resto do mundo numa altura em que as forças hostis estão mais desesperadas do que nunca nas suas ações obstrutivas".



Por seu lado, Xi Jinping, escreveu, segundo a KCNA, que espera promover "maior felicidade" entre os dois países e os seus povos "levando resolutamente as relações de amizade e cooperação entre os dois países a uma nova fase".