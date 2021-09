China e EUA falam das diferenças para evitar conflitos

Os presidentes da China e dos Estados Unidos tiveram uma conversa de 90 minutos ao telefone, a primeira depois de sete meses de silêncio. A discussão foi “ampla e estratégica, na qual na qual abordaram áreas em que os interesses convergem e áreas em que os interesses, valores e perspetivas divergem", lê-se numa declaração da Casa Branca. O tom da conversa foi “sincero e respeitoso”.



A pandemia esteve entre os assuntos conversados por Xi Xiping e Joe Biden, além da necessidade de evitar que a concorrência entre as duas maiores economias mundiais se torne “num conflito imprevisto”. No entanto, a Casa Branca salvaguarda que a intenção da conversa não era produzir acordos específicos ou resultados finais, pretendendo que a relação entre os dois países mantenha a dinâmica “competitiva”.





"Trata-se de ver se há uma capacidade de engajamento mais substantivo do que fomos capazes ... é na prática que isso se vai ver", disse um membro da administração norte-americana após a chamada telefónica. Esta foi a segunda vez que Xi Jinping e Joe Biden falaram diretamente desde que o norte-americano tomou posse.





“Os nossos dois países e o mundo inteiro sofreriam em caso de confronto sino-americano”, terá dito o líder chinês ao ocupante da Casa Branca, citado pelo canal público chinês CCTV. “O futuro e o destino do mundo dependem da capacidade da China e dos Estados Unidos gerirem bem as suas relações. É a questão do século, à qual os nossos dois países devem responder”, terá acrescentado.





Por seu lado, a administração americana prefere esperar pelas ações do interlocutor. “Pensamos que as ações de Pequim são mais lentas do que as suas palavras”. “As suas respostas às nossas ações têm sido na sua maioria simbólicas e a sua retórica dura não está de facto a funcionar”, comentou um funcionário da Casa Branca, envolvido nas negociações.



